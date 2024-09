Seitsme lapse ema: meilt on tihti küsitud, kas oleme näitlejad. Suurpere tundub tänapäeval lihtsalt nii ebareaalne

33-aastased Anni ja Tarvo Keskülla teadsid juba varakult, et tahavad noorelt lapsed saada. Kui palusin Anni Kesküllal ennast tutvustada, rääkis ta, et nad on põlised pärnakad, kes kümme aastat tagasi töö pärast Viljandisse kolisid, sellesse linna armusid ja siis Suure-Jaani maja ostsid.

Kordagi ei maininud Keskülla enda tutvustamise ajal seitset last. "Olen tootefotograaf, töötan täiskohaga ja mul ei ole kordagi olnud sellest ka pausi. Jah, lisaks sellele olen seitsme lapse ema, aga ma tunnen, et see ei ole ainus, mis mind määratleks. Mul on ka muu elu laste kõrval alles," põhjendas ta.