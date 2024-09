Viljandis tasulise parkimise ala taastamise põhjus on linna koliv haigla

Linnapea Johan-Kristjan Konovalov nentis, et parkimiskohtadega on linnas mure olnud alates 2013. aastast, kui linnajuhid siin tasulisele parkimisele lõpu tegid. Konovalov töötas eelmisel kümnendil aastaid linnavalitsuse avalike suhete ametis ja meenutas, et parkimisega seotud mured olid kogu aeg päevakorral. Nagu need on päevakorral olnud ka selle viie kuu jooksul, mil ta on olnud linnapea.