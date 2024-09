TAUNO TÕHK Hiinast ja mõjutustegevusest sõprusrühma visiidi valguses

Ütlen alustuseks, et ka mina arvan, et Hiinaga peaks suhtlema ja diplomaatia on oluline, aga iga interaktsioon Hiinaga peaks olema läbimõeldud ja selge eesmärgiga. Hinnates uuringuid ja analüüse, mida Hiina vägagi süstemaatilisest mõjutustegevusest viimastel aastatel on kirjutatud, on aga selge, et Hiina puhul on ilma süsteemi eripärasid teadvustamata oht sattuda instrumentaliseerimise ohvriks.