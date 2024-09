Tuleviku jalgpalliklubi põimib linna sünnipäevapeoga perepäeva

Viljandi Tuleviku klubi on varemgi perepäevi korraldanud. Pühapäeval saab perega sportlikult aega veeta Viljandi linnastaadionil.

Sel pühapäeval tähistab Viljandi linn oma 741. sünnipäeva pika laua peoga Ranna puiesteel ning et linnastaadion on sealt palliviske kaugusel ja Tuleviku jalgpalliklubil samuti põhjust tähistada, saab kaks sünnipäeva ühes peetud. Tulevik korraldab linlastele sportliku perepäeva, mis päädib liigamänguga ja mille vahepalaks on trummikontsert.