Oleg Gross sai Viljandi veekeskuse tegevuskava esitamiseks kümme päeva

Linnavõimu esindajad said teada, et Viljandi linna ja vallaga spaahotelli rajamise lepingu sõlminud osaühingu Aqva Hotelsi ostu-müügitehinguga on edasi liigutud, aga seda vormistatud veel ei ole. Aqva Hotelsi ostab juriidiliselt Grossile kuuluv ettevõte OG Elektra ning spaafirmast saab selle tütarfirma.