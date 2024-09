Vilistlased ja õppejõud näitavad oma töid ning tegemisi

Korraldajate kinnitusel on see kogukond mõistagi palju suurem kui need inimesed, kes valisid kaasalöömisvõimaluse, aga nad esindavad ühel või teisel moel kogu seda elurikkust, millega pärandtehnoloogid tegelevad. Andres Ansper teeb näituse tarbeks kasetohukihtidest pressitud kuubiku, millel saab esialgu istuda ja seejärel sellest suure hunniku ehk umbes 500 noapidet valmistada.

Nende loomingu peamised algallikad on muuseumikogudes asuvad esemed, seega on tegemist endastmõistetava käsitlusega, et kultuur toimib vanade ideede ja vormide taaskasutamise ja uuendamise kaudu. Midagi täiesti uut on võimatu luua, ilma et puuduks seos minevikuga. Kultuuripärand pakub loomingulist lähtepunkti ja esemetele peale vaadates peaks need seosed olema tuvastatavad ka ilma põhjalike selgitusteta. Näitusega on ühtlasi plaanis katsetada, kui palju suudab pärand tänapäeva inimesi kõnetada. Näituse ideestikku annab edasi jõe motiiv, mis illustreerib aja voolamist ning mitmesuguste pärandikihtide kandumist tänapäeva.