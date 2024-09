MARKO SUURMÄGI Punane pall

Pall oli keset platsi järgmistelgi hommikutel. Päeva jooksul kadus see sealt mitu korda ära, aga kuskilt lähikonnast leiti see üles, see jõudis uuesti platsile ning ikka ja jälle leidus inimesi, kes sellega midagi tegid. Mõni andis möödudes kerge vopsu, mõni ei pidanud paljuks sellega pool tundi või kauemgi mängida. Sakala toimetusest oli palliga ja palli ümber sündivat lihtne jälgida, sest kogu plats on justkui peo peal.