JUHTKIRI Ukraina peab saama enda kaitsmiseks vabad käed

Erinevalt Eestist on mitu teist Ukraina liitlast piiranud nii seda, milliseid relvi antakse, kui ka seda, kuidas neid kasutada võib. Eriti oluline on olnud, kuidas doseerib oma relvasaadetisi ja -lube USA, kelle käsutuses olev arsenal on kahtlemata kõige suurem ja võimekam. President Joe Biden on selles vallas olnud üsna ettevaatlik ning nii Valges Majas kui Pentagonis on Venemaa täiemahulise rünnaku algusest saadik hoolega vaetud, kus on see punane joon, mille ületamine paneks Kremli olukorda pöördumatult eskaleerima.