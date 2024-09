Linnameister asub naabervalla lõvi tohterdama

Mulgi valla Kabelimäe talu perenaine Külli Kuldkepp avastas koju tulles, et tema maal seisev kuju on saanud vahepeal kahjustada. Murdunud käpp oli toodud tema ukse taha. Mis ja kuidas täpsemalt juhtus, pole teada.

"See juhtus ilmselt jaanipäeval, kui keegi käis lõviga jõudu katsumas ja lõvi jäi alla," lausus muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Monika Vestman. Tegemist ei olnud paraku esimese korraga, kui lõvi käpa kaotas. Samast kohast oli see murtud 2006. aastal ning siis ei olnudki seda üles leitud, nii et see tuli taastada.