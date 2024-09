Sotsid õhutavad klassiviha

Sotsid andsid teada, et kaitseväe juhataja laskemoonaostu soovitusi tuleks kuulda võtta, aga "relvade ja laskemoona soetamine keskmise või vaesema Eesti pere toimetuleku hinnaga on lubamatu". Raha tuleks nende arvates võtta ainult jõukatelt, samas jätsid nad defineerimata, kes on Eestis jõukas.