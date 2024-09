Viljandi vallas Mäeltküla tööstuspargis on viimane krunt veel saadaval. Selle suurus on 7001 ruutmeetrit.

Mäeltküla tööstusparki Viljandi külje all on Viljandi vald arendanud kahes etapis, et koostöös ettevõtetega leida võimalusi äri arenguks ja töökohtade arvu kasvuks. Viimane etapp hõlmab 19 kinnistut ja neist on saadaval veel üksainus.