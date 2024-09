Viljandimaa aasta küla tiitel otsib omanikku

Et küla võistlema pääseks, tuleb esitajal täitsa ankeet siin ja panna kirja, miks just tema esitatud kandidaat peaks kandma Viljandimaa aasta küla tiitlit.

Ainuke piirang on, et küla, mida on Viljandimaa aasta küla tiitliga viimase viie aasta jooksul pärjatud, seekord kandidaadiks esitada ei saa. Need on Viljandi valla Valma küla, kes sai tiitli 2023. aastal, ja Põhja-Sakala valla Metsküla küla, kes pälvis tunnustuse 2020. aastal.