TÕNU MERTSINA Juuli tugev ekspordikasv oli erakorraline

Juulikuine Eesti päritolu kaupade ekspordi kasv oli küll erakorraline, kuid kokkuvõttes on ekspordi vähenemine taandumas. Euroopa Liidu majandus, kuhu läheb üle 70 protsendi meie kaupade ekspordist, on veel nõrk, kuid tasapisi see paraneb. Järgmiseks aastaks prognoosime Rootsis, Lätis ja Leedus juba üle 2 protsendi, Soomes ja Saksamaal aga 1 protsendi lähedast majanduskasvu. See peaks suurendama ka nende riikide nõudlust.