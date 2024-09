ELERIN TETSMANN Relv ei ole mänguasi. Ei laste ega täiskasvanute jaoks

Juhtumeid, et keegi on vehkinud relvataolise esemega või valimatult paugutanud, laekub politseile järjest rohkem. Käesoleval aastal on Eestis registreeritud 1500 relvaga seotud juhtumit, millest 20 protsenti on olnud relvade leidmine. Leidudega mitte seotud juhtumeid on registreeritud ligikaudu 1200 ning neist pisut rohkem kui pooltel juhtudel oli kedagi noaga ähvardatud. Tulirelvadega seotud juhtumid moodustavad 30 protsenti ning ülejäänute puhul ei ole relva olemasolu sündmuskohale saabunud politseipatrullilt kinnitust leidnud.