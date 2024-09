JUHTKIRI USA valimised on finišisirgel

USA presidendivalimistel on teledebatte ikka tähtsaks peetud, sest need paeluvad suurt auditooriumi ning annavad võimaluse hinnata kandidaatide võimeid üks ühele vastandudes. Selline kahevõitlus pole oluline mitte ainult selle pärast, et võimaldab vaagida kandidaatide plusse ja miinuseid, vaid annab ka aimu, kuidas nad võivad käituda teiste maailma liidritega diskuteerides.

Seekord ABC kanalil eetrisse läinud debatt on aga eriti tähelepanuväärne. Esiteks on üks presidendikandidaatide debatt juba peetud, aga teises koosseisus: 27. juunil läks Trump vastakuti president Joe Bideniga, kelle kehv esinemine oli ka üks peamisi põhjuseid, miks temast ametlikku demokraatide kandidaati ei saanud. Teiseks on see vähemalt praeguse seisuga ainus väitlus, kus presidendikandidaadid mõõtu võtavad. Kolmandaks näitavad küsitlused, et kandidaatide toetus on väga tasavägine ning sellises olukorras on iga õlekõrs tähtis, et kaalukauss enda kasuks kallutada.