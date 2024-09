Eesti keelt valdav Läti näitleja teab, mis toob inimesed teatrisse

14. septembril esietendub Ugala teatri suures saalis 105. hooaja avalavastusena "Cosmopolitan", mis sünnib koostöös Läti Valmiera Draamateatriga. Nii on laval viis Ugala ja viis Valmiera teatri näitlejat. Ühes keskses rollis on Valmiera teatri näitleja Jānus Johansons, kes on öelnud, et tema isamaa on Eesti ja kodumaa Läti.