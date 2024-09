Euroopa tiitlivõitlustel ühepaadil debüüdi teinud Doris Meinbek: nüüd on vähemalt aimdus, kuhumaani ma saan jõuda

Eelmise nädala lõpul õnnestus Robert Jürimaa käe all treenival Meinbekil end Türgis Edirnes stardirivvi sättida tänu sellele, et juuli keskpaigas oli ta Eesti meistrivõistlustel täiskasvanute arvestuses kodujärve kuldadest tühjaks tõmmanud ja alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooninormi täitnud.

Nagu ta rääkis, on meilgi Eestis suvi pikalt kestnud, aga sealset ilma ei kannata siinsega võrrelda. "Seal oli väga suur kuumus, selline 30-35 kraadi. Ükspäev näitas ka, et tajutav kuumus on 40 kraadi. Ikka küttis! Pealegi oli kõigil võistluspäevadel täielik küljelaine. Mitte midagi hellitavat ei olnud. Kui, siis võib-olla ainult see, et õnneks oli minu jaoks õigelt poolt see küljetuul."