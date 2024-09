Tööstussümbioos on mõnes maailma nurgas tekkinud ise, Eestis on see aga suhteliselt uus mõiste ja tegutsemisviis, mida EAS-i ja Kredexi ühendasutuse toel püütakse ka Viljandimaal ellu kutsuda. Tootmist aitaks keskkonnasõbralikumaks ja ressursisäästlikumaks muuta näiteks see, kui ühes firmas tootmisjäägina tekkinud hakkpuit läheks teises multši valmistamiseks.

Foto: Elmo Riig