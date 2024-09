JUHTKIRI Tasulise parkimise järgmine ring

Tartu tänava lõik Tallinna tänavast Lossi tänavani ongi selles küsimuses läbi aastate kõige suurema tähelepanu all olnud. Just siin on palju ärisid ja kohvikuid, mille pidajad on vahel kurtnud nii selle üle, et kliente peletab parkimiskoha puudus, kui ka selle pärast, et kunded ei julge tasulise parkimise ja trahvihirmu tõttu tulla.