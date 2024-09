Tosina aasta järel toob kevad Viljandisse jälle tasulise parkimise

Viljandi kesklinna tasulise parkimisala piirid on praeguse plaani järgi kaardile joonistatud selliselt, et keset ala jääb tasuta avatuks kaks parklat - mõlemad Kaalu tänava ääres. Lisaks on tasuline parkimine kavandatud ka August Maramaa puiesteele ja sellega külgnevatele tänavatele.

Foto: Sakala