Põhja-Sakala kaasavast eelarvest läheb jagamisele 20 000 eurot

Nagu ütles vallavanem Karel Tölp, oli tarvis kaasava eelarve ideevõistluse korda muuta, sest varasematel aastatel on ideede teostamine tekitanud hulga muresid. "Nüüdse muudatuse peamine sisu on see, et vallavalitsus oleks ise elluviija. Teiseks on taotlemise aeg selline, et oleks võimalik idee sama kalendriaasta sees ellu viia – eelmise korra järgi see võimalik ei olnud," kõneles ta ning nentis, et 2023. aastal jäi ellu viimata sõelale jäänud idee, laulev pink ooperilaulja Annely Peebole. 2021. aasta Tervisekoja taha kettagolfiraja tegemise idee teostamine on tema sõnutsi seniajani pooleli ning toonud palju muret ja tööd.