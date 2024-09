"Olen Hiiumaalt pärit," alustas Sedrik enda tutvustamist ja tõdes, et võib ka nii öelda, et Viljandimaa ükssarvik leiti Hiiumaalt. Sealne arenduskeskus tegi Viljandimaa omaga koostööd ning nõnda sai Sedrik baaskoolituse ja jäi ringkonda uudistevoogu. Kui ta ühismeedias Ideka konkursi teadet märkas, mõtles, et miks mitte osaleda, sest kaotada pole ju midagi.