MARKO SUURMÄGI Reformierakond on kaotanud usu

Keit Pentus-Rosimannuse kolme aasta taha jääva postituse sõnum oli, et maksusüsteem peab toetama majanduskasvu ja pärssima tarbimist. Ehkki otsesõnu ta tarbimise maksumääradest ehk käibemaksust ei rääkinud, võis tema mõtteavaldusest välja lugeda, et seda osa maksundusest võiks suurendada. Me teame, et nüüd ootavad ees ka tarbimis- ja omamismaksude tõusud.