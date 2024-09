Tartu teadlaste loodud DNA-test võib maailma mesinduse päästa

Tartus aktsiaseltsis Celvia tegutsevate teadlaste loodud test annab igale meeproovile ja -partiile ainulaadse võltsimiskindla sõrmejälje ehk DNA profiili. Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman sõnas neljapäevasel kohtumisel, millel osalesid Jaapani suursaadiku Yukihiko Matsumura, ettevõtte Nordmel, Celvia ning EAS-i ja KredEx-i ühendasutuse esindajad, et see on Eesti järjekordne edulugu, mis võib tuua meile sama palju tuntust kui Skype. "Otsitud on Eesti järjekordset Nokiat. Puhas toit on väga oluline ekspordiartikkel ning kui meil on selline innovaatiline lahendus, võib see maailma toiduturgu muuta."