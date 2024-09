VIIVE LEHTLA Seitse aastat ühist valda. Minu kokkuvõte

Volikogu liikmete seas oli Põhja-Sakala vallaga liitumise pooldajaid rohkem. Kuigi Kõpule on tõmbekeskus Viljandi, asjaajamised ja käimised on rohkem Viljandi-suunal ning Suure-Jaaniga pole head ühendust, otsustatigi liituda Põhja-Sakalaga. Kosilased olid sõbralikumad ja koostöö tundus tulevat sujuvam. Otsustajate lootus oli saada Põhja-Sakala vallast suuremat tuge kui Viljandi vallast.

Kõpul ei olnud kaasavaraks paksu rahakotti, see kott oli üsna tühi. Olime aga varasematest raskustest jõudnud augu äärele ronida. Olime kriisist välja tulnud. Leidsime, et Viljandi vallaga ühinemise korral ei ole lootust saada vallavolikokku ühtegi Kõpu kandi inimest. Et nii laialivalguva piirkonnaga ühinedes jääme tagaplaanile ja meil ei ole sõnaõigust. Hirm oli kooli sulgemise ja mõisa müümise ees.