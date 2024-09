JUHTKIRI Kampaania on alanud

Põhja-Sakala vallas küpsevat vallavanema umbusaldamist, millest möödunud nädalal kirjutasime, võib pidada sealse poliitika argipäevaseks töövõtteks. See, et nüüd on kohta kaotamas Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, näitab aga juba üsna selgelt, et valimised on lähedal.