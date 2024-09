Seitse aastat püsinud Mulgi võimuliit lagunes väidetavalt ühe mehe pärast

"Selline tragikoomiline juhtum oli jah, et reedel oli mul esmalt üsna pikk telefonikõne ühe Isamaa erakonna esindajaga, kes kutsus mind liituma Isamaaga, ja pisut hiljem helistas teine sama erakonna esindaja ja ütles, et minu vastu esitatakse umbusaldusavaldus," nentis Mulgi vallavanem, Keskerakonda kuuluv Imre Jugomäe, kes ametlikult on praegu üldse puhkusel.

Vallas Isamaa nimekirja juhtiva volikogu esimehe Arvo Malingu sõnul on võimuliidu purunemise põhjus endine vallavanem Peeter Rahnel. Tema andmetel on Rahnel püüdnud võimuliitu lõhkuda juba kevadest saadik ning üritanud umbusaldada vallavalitsuse Isamaa esindajat, abivallavanem Dmitri Oravat. Rahnel lükkas selle kategooriliselt ümber, väites, et tegemist on poliitilise näitemänguga.