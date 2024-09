No kuidas need lapsed ei liigu siis?

Oma sõprusringkonnast ei tule esimese hooga pähe ühtki last, kes kuskil trennis või huviringis ei käiks või kes tõesti istuks päevad läbi ekraani ees. Samuti mäletan oma lapsepõlvest 25 aastat tagasi, et ei olnud väga varianti esimesse klassi minnes trenni mitte minna. See oli loomulik, et trenn on päeva osa, ja keegi ei pidanud sundima. Pigem utsitati valima endale seda ala, mis meeldib.