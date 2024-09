Viljandis teeb uksed lahti Batuudila

Juba siis, kui Lauri Keerig ja Kerli Salumets mängumaa avasid, vihjasid nad, et plaanid on neil suured. Esmalt seadsid nad sisse liikluslinnaku, ent taustal käis töö batuudikeskuse rajamise nimel. 10. septembril kell 15 avataksegi mängumaa kõrval Batuudila.

Ehkki mängukeskus on üks, kannavad selle kaks osa eri nime. Liikluslinnak Põnnid Roolis on mõeldud kuni seitsmeaastastele ja Batuudilasse pääseb alates kaheksandast eluaastast. Nagu omanikud ütlesid, kehtib seesugune vanusepiirang tavakülastuse ajal ja ohutuse pärast. "Kui ikka kaheksa-aastased lapsed on batuudil peal, siis ei julge päris pisikesi sinna lasta. Kui on nii suured kaaluerinevused, võivad väikesed viga saada," märkis Salumets.