Viljandi saab Ranna puiestee pika laua peol sünnipäevakingiks välkkohviku

"Seal on pikk allee. Tekitame sinna laua, mis on 40 meetrit pikk," märkis Rita Pomber Sakala keskusest.

Pika laua pidu peetakse Viljandi sünnipäeva puhul üheksandat aastat ja nagu Pomber ütles, on see alati rohkelt rahvast kõnetanud. "Kui ma nüüd arvutan näiteks pirukate järgi, mida linna poolt on pakutud: neid on tellitud 400 ja nende järgi nii 300 inimest on ikka peolt läbi käinud," arutles ta.