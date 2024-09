Erakordselt hea seeneaasta on kasvatanud mürgistusinfoliinile helistajate arvu

Mürgistusinfoliinile helistajaid on enim Harjumaalt. Mürgistusteabekeskuse andmed näitavad, et järjestikused head seeneaastad toovadki kaasa varasemast rohkem seenemürgistusi. "Eelmisel aastal helistati mürgistusinfoliinile sel teemal hooaja lõpuks rekordiliselt 123 korda ning tänavu oleme juhtumite arvuga täpselt samas graafikus. Rohke kõnede arv teeb murelikuks, sest kõik seenemürgistused on ennetatavad," sõnas mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.