Kiired lambad tekitasid Vastemõisa laadal elevust

Väljaõppega koerad kutsus korraldaja, et rõhutada vähemalt 130 aasta pikkuse traditsiooniga Vastemõisa laada väga tihedat seost loomadega. Härginen on esimese viite Vastemõisa laada kohta avastanud vanast ajalehest, mis on välja antud 1895. aastal. Sealt selgus, et kaubeldi just loomadega.