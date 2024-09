Hundirünnak Viljandimaal? Koerataoline loom pures pühapäeval lammast

Sadakond lammast polnud pühapäeva kella 9.30 ajal karjamaal sugugi järelevalveta, sest põlluveerel jälgis loomi taluperemees Villu Käo. Ühel hetkel nägi ta, et kari hakkab kiirelt kokku jooksma. Esimese hooga mõtles Käo, et küllap noored oinad jälle tegutsevad, sest lammastel on indlemisaeg.