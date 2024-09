Kaheksa-aastane poiss purustas 35 aastat vana rekordi

See tähendab, et kui veel eelmisel aastal oli 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses Paala järve jooksudel osalenud Krister Petersoni käes kolme vanuseklassi rekord, siis nüüdseks on neid talle jäänud üks – üheksa-aastaste poiste tipptulemus. Seda saab Kesklinna koolis õppiv Frank Hansmann jahtida juba järgmisel aastal ja selleks tuleks tal joosta veel vähemalt sekundi võrra kiiremini kui tänavu.