Viljandit koristav poiss pälvis veebirahvalt väga suure heakskiidu

Väga paljud kiidavad lisaks poisile tema vanemaid ning on ka neid, kes küsivad lausa pangakonto numbrit, et poisile töö eest annetus teha.

Kommentaariumis arutletakse ka selle üle, miks on linnas üldse tänavatel prügi; kes seda sinna viskab ning kus on sigatsejaid linnas ehk kõige enam.

Matthias ütles, et talle on tähtis, et linnas ja metsas ei oleks prügi. Kõige rohkem meeldibki talle prügi korjata metsast. Linna satub ta aga prügi korjama siis, kui emal on pikad tööpäevad. "Siis tulen ja teen ümber vanalinna tiiru ja korjan prügi. Pappi ja suitsukonisid on igal pool meeletult."