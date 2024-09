Tarbijate ühistu poeostusoov viis Ramsi kauplusehoone oksjonile

Õigemini ei lähe oksjonile mitte kinnistu, vaid selle hoonestusõigus ja päriseks saab maatüki endale osta see, kes pärast suurima pakkumise tegemist praeguse hoone lammutab ja selle asemele vähemalt viie aastaga uue rajab. Alghind on kinnistul 172 000 ja iga pakkumisega kerkib see 5000 euro võrra. Esimese nädalaga pole osta.ee keskkonnas ühtegi pakkumist tehtud, aga oksjon kestab 3. oktoobrini.