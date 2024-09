Üha ohtlikumaks muutuva Viljandi maamärgi taastamiseks tänavu raha ei paista

Eriti halvas seisus on praegu käsipuu, mis on rajatud nõukogudeaegsete raudteesiinide peale. Vana metall on täiesti läbi roostetanud. "See on nagu õrn Haapsalu pits," kirjeldas Viljandi Linnahoolduse juht Koidu Ilisson metallkonstruktsiooni ning lisas, et ka puit on sisuliselt läbi mädanenud.