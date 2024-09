Iga kord, kui mõni eestlane rahvusvaheliselt positiivse tähelepanu keskpunkti on tõusnud, kipuvad paljud kaasmaalased ennast tema säras soojendama. Umbes sama moodi nagu «Tom Sawyeri seiklustes» hakkasid St. Petersburgi elanikud, kes arvasid, et Tom on jäädavalt Mississippi voogudesse kadunud, kõik korraga meenutama, kui lähedased nad ikka temaga olid. Isegi see poiss, kellel polnud Tomiga olnud mingit muud kokkupuudet, kiitles, et ta sai ükskord tema käest peksa.