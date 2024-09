BERLIIN Kuidas ma vaatasin silma Egiptuse kuningannale ja osalesin vabameelsel techno-paraadil

August on lõppemas. Kohvikuterrassidel ollakse kogunenud varikatuste alla. Jääkohv näib olevat õlle kõrval üks menujooke. Õhus hõljuvad suurlinna hääled ja aroomid. Unter den Lindeni alleel lõhnavad pärnad nõiduslikult. Tiergarten on keset miljonilinna tõeline oaas: seal on nii vaikne, et on kuulda tõrude mahapotsatamist ja puude praksumist, esimesed kollased lehed kuulutavad sügise saabumist. Õhutemperatuur küündib tipphetkedel 36 pügala ligi.