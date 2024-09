Viiratsi kogukond soovib kooli laiendamist ja sellele uut maja

109 allkirja andnut selgitavad, et Viiratsi kogukonnas on viimastel aastatel tekkinud järjest suurem vajadus üheksaklassilise kooli järele. Praegu lõpetab kohalik kool haridustee pakkumise kuuenda klassiga ja see põhjustab kogukonna liikmete sõnul palju probleeme.

Eelkõige muudab see konarlikuks haridustee jätkamise, sest Viiratsi kooli lõpetanutel on raske Viljandi koolidesse pääseda. Linna koolid sobiksid lastele logistiliselt hästi, sest Viljandis on ka enamik piirkonna huviringe ja trenne. "See seab õpilased ebavõrdsesse olukorda võrreldes nende eakaaslastega, kellel on lihtsam ligipääs nendes koolides pakutavale haridusele ja huvitegevusele," seisab avalduses.