NÄDALA PLATS Rubiin vajab lihvimist, aga algus on käes

Kindlasti ei saa öelda, et plats on nüüd valmis. Seda ei väida ka Linnaelu vedajad. Rubiin ei vaja mitte ainult lihvimist, vaid ka üsna julgeid lõikeid, millest osa pole ei linnavalitsuse ega Linnaelu võimuses. Isegi kui plats ise täiuslikkuseni viimistleda, ei saa ju kuidagi mööda vaadata Väike-Turu tänava äärsest majavaremest, mis kuulub eraomanikule. Küll aga võib juba praegu kiita kogukonnainimesi selle eest, et nad on teinud esimese tõsiselt võetava katse Viljandi südames oleva väljakuga midagi peale hakata. Kui on näha, et nende ettevõtmist saadab edu ja linnarahvale seda vaja on, jõuame ehk ka asfaldi lapiteki millegi viisakamaga asendamise ja muu selliseni.