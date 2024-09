Septembrikuisele sääseuputusele pani putukateadlase kinnitusel aluse ideaalne sääsesuvi

Möödunud suve ideaalsed tingimused sääsevastsete arenguks on toonud septembrisse paraja sääseuputuse. Lendamist tõmbavad need putukad koomale alles siis, kui temperatuur langeb alla 10 kraadi.

Tänavune sügis on toonud kaasa paraja sääseuputuse. Siiski ei saa öelda, et see on erakordne, eriti kui vaadata möödunud suve, mil paduvihmad ja soojus lõid ideaalsed tingimused sääsevastsete arenemiseks. Nüüd on sääseparv platsis ning himustab põhiroana suurte loomade verd. Inimesegi oma kuulub kõhutäiteks ära.