Võtke põgenevast suvest viimast!

Praegu tasub süüa jäätist nii palju, kui hing ihkab, ning vastukaaluks vitsutada kodumaist aiakraami, et laduda talveks alla kõva vitamiinivundament. Samuti on mõistlik uidata metsas ja noppida seeni, mida soe ja märg suvi on meile tänavu ohtralt kinkinud.

Ka hoidiste ja õunamahla tegemisega ei maksa tagasi hoida, sest just nüüd on selleks parim aeg. Õunu ja muud aiakraami, mida sisse teha, on tänavu erakordselt palju. Tomatid on erakordselt suured ja punased ning kurkidelgi on veel venimislusti.