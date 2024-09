JUHTKIRI Valimised, mis ei lõppenudki

Kumb stsenaarium tõeks saab, näeme järgmise 13 kuu jooksul. Kui näeme. Sest Põhja-Sakala mosaiikmaastikul ei ole kindel, et praegune vallavanem maha võetakse, ega ka see, et uue kohale panemiseks on hääled koos. Nii koalitsiooni kui opositsiooni puhul pole küsimus mitte selles, kui ühtne üks või teine on, vaid kes seal üldse on.