Viljandi linn suurendab kaasavat eelarvet

Linnapea Johan-Kristjan Konovalov ootab linlastelt aktiivset osavõttu. "Kaasav eelarve annab kõigile võimaluse käia välja ideid kodukoha arendamiseks ning võita selleks kaaslinlaste toetus," lausus ta. "Eelmised võitjad, nagu koertepark ja sel aastal ehitatud Kesklinna kooli mänguväljak, on suurepäraseks eeskujuks."

Ideede kogumine algab 16. septembrist ja kestab 14. oktoobrini. Ettepanekuid saab teha elektrooniliselt või paberil Viljandi raekojas. Need vaatab üle linnavalitsuse komisjon, hinnates igaühe vastavust kaasava eelarve reeglitega ja teostatavust järgmise kalendriaasta jooksul. Kõik nõuetele vastavad ideed pannakse hääletusele.

Hääletus on 11.–25. novembrini portaalis volis.ee ja Viljandi raekojas. Hääle andmiseks tuleb ennast veebis tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil, raekotta on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument. Toetust esitatud ideedele saavad avaldada kõik vähemalt 16-aastased Viljandi elanikud, kellest igaühel on kasutada kolm häält. Võitjaks kuulutatakse enim linnarahva toetust pälvinud idee.