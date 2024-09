Põhja-Sakala vallavanema umbusaldamine - opositsiooni edukas poliitmanööver või bluff?

Põhja-Sakala praeguse vallavanema vastu esitatud umbusaldusavalduse jätkuna võib valla etteotsa tõusta senine opositsioonijuht Priit Toobal, kes on seni tulutult püüdnud seda kohta saada vähemalt kaks korda. Esialgu on aga teadmata, kas umbusaldusavalduse taga on tõesti volikogu enamus või on see pokkerilauda sobiv bluff.