Farištamo Eller Kas angerjas ikka peab pidu?

Võrtsjärve ei satu angerjad (enam) looduslikult, vaid need tuuakse sinna klaasangerjana sisse ehk asustatakse ümber. Pikalt on seda peetud looduskaitseliseks meetmeks. Värskete teadmiste valguses on Euroopa Komisjon aga leidnud, et angerjate taasasustamine on kasutu tegevus.

2013. aastal lisati angerjas kriitilise väljasuremisohu tõttu Washingtoni konventsiooni lisadesse. Rahvusvahelise mereuurimise nõukogu teadlased soovitasid 2023. aastast angerjapüük lõpetada Euroopa kõigis püügipiirkondades. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku keelata angerjapüük Atlandi ookeanis ja Läänemeres. ETV-s aga räägib Vladislav Koržets, kuidas angerjat püüda, kui maitsev ta on ning kuidas teda toiduks valmistada. Alles hiljuti näidati seda saadet uuesti. Kuidas nii, riigitelevisioon? Te ju ometi teate, et suur osa avalikust teadmisest on meedia loodud. See tähendab, et meedial on vaja võtta vastutus.