Liisbet Pill asub esimese eestlannana mängima Hispaania naiste meistriliigas

Kodumaal viimati Tartu Ülikool/Bigbanki naiskonnas mänginud 21-aastane Liisbet Pill on ees ootaval klubihooajal üks viiest välisliigades mängivast Eesti naisvõrkpallurist. Ta otsustas selle sammu ette võtta, et mugavustsoonist välja astuda, kuigi tunnistab, et esialgu tekitas avanenud võimalus ka veidi hirmu.