"Lapsed, kas teie teate, mis tähendab "keskenduma"?" päris Piip, kui teine kloun Tuut kuidagi harjatrikiga hakkama ei saanud. Ühe poisi suust kostis, et see tähendab, et tuleb keskenduda ühele asjale. Kui see nõuanne trikile kaasa ei aidanud, päris Piip edasi. Lapsed panid ette, et tuleb rahuneda, ning peagi viieseks saav Mette selgitas, et tuleb mõelda selle asja peale, mida teed.