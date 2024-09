Viljandi mesila saatis Jaapanisse 41 400 purki mett, mille ehtsust kinnitab uudne DNA-test

Mesi, mis laevaga teele saadeti, on saanud uudse sertifikaadi, mis tõendab, et see on ehtne. Nimelt on Tartu teadlaste ja paarisaja Eesti mesiniku koostöös loodud mee DNA test, mis võimaldab päris mett ülihästi tehtud võltsmeest eristada. Eestisse on juba mett testimiseks toodud ka Kesk-Euroopa suurte riikide kauplusekettidest.